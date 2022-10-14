Правительство Японии в рамках программ безопасности человека «Grassroots» (GGP) утвердило Проект по обеспечению детсадов и школ Ширакской области учебным оборудованием на сумму в $ 95.202.

Грантовое соглашение проекта подписали Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Армении Фукусима Масанори и председатель Национального союза школьных родительских советов Арсен Папоян.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян отметила важность подписания проекта, создающего возможности более благоприятных условий для обучения детей в школах и детских садах Ширакской области.

«Правительство придает большое значение реформам в системе общего и дошкольного образования и имеет ряд четких задач в этой сфере. Я считаю, что эта инициатива содействует государственной политике, бенефициарами которой являются наши дети, которые будут посещать эти школы и детские сады. Они смогут учиться, развиваться в более благоприятных условиях и стать хорошими гражданами нашей страны», — сказала Жанна Андреасян.

Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Армении Масанори Фукусима сказал, что для него большая честь участвовать в церемонии подписания этого грантового соглашения.

«В рамках проекта грант будет предоставлен Национальному союзу школьных родительских советов для обеспечения благоприятных условий обучения и развития детей в школах и детских садах. Проект направлен на создание благоприятной среды обучения и развития детей посредством предоставления учебного оборудования 5 школам и 5 детским садам Ширакской области. В результате около 3 000 детей и учащихся станут бенефициарами этой программы», — сказал г-н Масанори Фукусима.

Посол подчеркнул, что правительство Японии придает большое значение роли образования. По его словам, программа будет способствовать повышению качества образования и благополучия детей региона.