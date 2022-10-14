Казнь армянских военнопленных азербайджанскими войсками во время боевых действий между странами в сентябре 2022 года является военным преступлением, за которое должны понести ответственность. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила организация Human Rights Watch, которая проанализировала размещенное в социальных сетях в начале октября видео, на котором запечатлена внесудебная казнь не менее семи армянских военнопленных, по всей видимости, азербайджанскими силами.

Организация отметила, что власти Азербайджана должны обеспечить, чтобы расследование, начатое их прокуратурой, было эффективным и привело к привлечению к ответственности солдат и командиров, ответственных за это.

«Убийство сдавшихся солдат — это отвратительное военное преступление, — сказал Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. — Азербайджанские власти начали расследование, которое, помимо привлечения к ответственности, должно стать ключевым элементом в обеспечении того, чтобы подобные бесчинства никогда больше не повторились».

Human Rights Watch проверила 40-секундное видео с помощью различных методов, в том числе путем консультаций с экспертами по оружию и медиками, анализа языка, слышимого в видео, и использования поисковых систем изображений, чтобы установить, было ли видео размещено в интернете до середины сентября.

Самое раннее появление видео в интернете было в Telegram, опубликованном незадолго до полуночи по среднеевропейскому времени 1 октября. На нем видно, как не менее 15 солдат, которые, по всей видимости, азербайджанцы, окружают группу из восьми невооруженных мужчин в армянской военной форме. Камуфляжный рисунок на форме солдат соответствует азербайджанской армии, но никакие знаки различия не опознаются. Один солдат в явно азербайджанской форме также носит что-то похожее на рюкзак с рацией внутри, что еще раз подтверждает выводы о том, что это азербайджанские силы.

На девятнадцатой секунде видео один солдат начинает стрелять из автомата Калашникова в группу безоружных мужчин, сидящих на земле. Сразу после начала стрельбы слышен крик «не стрелять» на азербайджанском языке. По крайней мере, двое других солдат присоединяются к стрельбе. Стрельба ведется с близкого расстояния и длится 12 секунд. После этого спорадический ружейный огонь продолжается до конца видео.

По всей видимости, в результате стрельбы погибло по меньшей мере семеро мужчин. Рохини Хаар, врач неотложной помощи с опытом работы в области здравоохранения и прав человека, а также адъюнкт-профессор Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли, рассказала Human Rights Watch, что вероятность выживания при постоянном автоматическом и полуавтоматическом стрельба из винтовки таким образом очень низкая.

2 октября в Twitter-аккаунте сообщалось, что место казни находилось между горой Мец Ишханасар и горой Малый Ишханасар, недалеко от озера Сев, на юго-восточной границе Армении с Азербайджаном. Human Rights Watch запросила информацию у владельца аккаунта. Владелец аккаунта ответил на вопрос вопросом, почему Human Rights Watch связывается с ним, но не ответил ни на один другой вопрос. Расследование, проведенное французской газетой Libération и опубликованное 5 октября, показало, что видео было снято по тому же хребту, указанному в аккаунте Twitter.

Human Rights Watch проанализировала спутниковые снимки, сделанные 13 и 14 сентября в этом месте, и применила различные методы, включая 3D-моделирование, геолокацию и фотограмметрию, которые включают в себя измерения с помощью фотографии, чтобы точно установить, где было записано видео. Human Rights Watch не удалось независимо установить точное место казни.

На спутниковых снимках, сделанных 13 сентября в 9:19 по центральноевропейскому времени, видны шлейфы дыма и следы ожогов в районе гор Мец Ишханасар и Малый Ишханасар. За 24 часа до этого, 12 сентября, на спутниковых снимках не было видно следов активных пожаров или следов ожогов. Заместитель мэра Гориса, города на юге Армении, примерно в 15 км от горы Мец Ишханасар, сообщил о боевых действиях в этом районе днем 13 сентября.

Как сообщили Human Rights Watch в аппарате омбудсмена Армении, инцидент произошел 13 сентября между 6 и 7 часами утра по местному времени. Низкое положение солнца на видео указывает на то, что оно было снято на рассвете или на закате. Отсутствие снега в горах также соответствует позднему лету в регионе.

На протяжении всего видео слышен один мужской голос. Human Rights Watch не удалось установить, был ли говорящий тем, кто снимал сцену. Мужской голос на азербайджанском языке неоднократно призывает: «Не стреляйте!» (вурма) и «стоп» (саксла). На 30-й секунде видео человек, который, по-видимому, снимает сцену, также поднимает автомат Калашникова и несколько раз стреляет в тело одного из военнопленных, лежащего на земле.

Human Rights Watch также проанализировала несколько фотографий, размещенных в Telegram 13 сентября в 10:30 по центральноевропейскому времени, на которых запечатлены тела девяти предположительно мертвых мужчин в армянской военной форме. Human Rights Watch подтвердила, что по крайней мере два тела принадлежат мужчинам, фигурирующим в видео. Местность на всех фотографиях полностью соответствует местности на видео.

Международное гуманитарное право или законы войны требуют от сторон в международном вооруженном конфликте гуманного обращения с военнопленными при любых обстоятельствах. Третья Женевская конвенция регулирует обращение с военнопленными с момента захвата. Он защищает военнопленных «особенно от актов насилия или запугивания, а также от оскорблений и публичного любопытства». Военным преступлением является умышленное убийство, жестокое обращение или пытки военнопленных, а также умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или вреда здоровью.

Помимо соблюдения обычного международного права в области прав человека и гуманитарного права, Азербайджан является участником Женевских конвенций, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции о правах человека, которые строго запрещают внесудебные казни.

«Эти солдаты были захвачены в плен и сложили оружие, — сказал Уильямсон. — Взявшие их в плен были обязаны обращаться с ними гуманно, а вместо этого, похоже, азербайджанские силы хладнокровно расстреляли их. Теперь их нужно привлечь к ответственности».