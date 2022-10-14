На пленарном заседании осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы на этой неделе имели место обсуждения военных действий между Арменией и Азербайджаном, нападения Азербайджана на гражданские инфраструктуры Армении.

Особо отметим: на протяжении почти трех минувших десятилетий — с того дня, как Армения стала членом Совета Европы, — в ПАСЕ постоянно обсуждался (само собой разумеется, по инициативе армянских депутатов при поддержке евродепутатов из разных стран) Карабахский конфликт, и все принятые резолюции касались исключительно конфликта, фиксировалась азербайджанская агрессия в отношении армянского населения Карабаха.

Ни Совет Европы, ни ПАСЕ не наделены полномочиями принимать документы о решении конфликта, тем более, определить статус Карабаха. На то есть другие организации, которые именно по этому вопросу где-то бездействовали, где-то проявляли медлительность, одновременно обсуждая международно принятые, но в общем-то взаимоисключающие друг друга принципы территориальной целостности государств и права наций на самоопределение.

За минувшие годы не раз выявлялись евродепутаты, получившие из Баку нефтедоллары и, отрабатывая их, с высокой европейской трибуны отстаивавшие интересы Азербайджана. Но карабахский вопрос, повторюсь, по инициативе наших депутатов разных созывов НС и при поддержке европарламентариев из разных стран постоянно оставался в центре внимания ПАСЕ.

Ныне же времена изменились. В Евросовете все, конечно, прекрасно осведомлены (если нет – тем хуже для них), что, начиная с 12 мая прошлого года, Азербайджан оккупирует территорию независимой Армении, свои агрессивные действия сопровождая убийствами, похищением армянских военнослужащих, грабежом местного населения.

Да, заявлений от международных организаций было много. Но все, непонятно почему, ставили знак равенства между Арменией и Азербайджаном, призывая решать вопросы за столом переговоров. Звучали даже призывы обоюдно отвести войска. Иначе говоря, авторы их не знали (либо делали вид), что Азербайджан вторгся на территорию Армении. Зачем Армении отводить свои войска — чтобы сдать новые территории?..

В последние два месяца, особенно после очередной азербайджанской агрессии 13 сентября, в следствии которой с армянской стороны есть 207 убитых и раненых (на нашей же, повторюсь, территории), пропавшие без вести, пленные все международные организации заговорили о том, что Азербайджан должен вывести войска с суверенной территории Армении.

Уже ровно месяц, как азербайджанские войска углубились в территорию Армении.

За это время Армению посетила спикер Палаты Представителей Конгресса США Ненси Пелосси в поддержку армянского народа, на заседании Совета Безопасности ООН США и другие западные страны объявили Азербайджан агрессором, хорошо знающие карабахский конфликт, да еще и историю армянского народа, американские конгрессмены чуть ли не каждый день выступают с заявлениями о том, что Азербайджан должен немедленно вывести войска с суверенной территории Армении и что Азербайджан необходимо лишить американской военной помощи.

Вывести азербайджанские войска требуют Франция и другие страны.

Между тем, азербайджанские войска не отступили ни на шаг. Это факт. Факт и то, что Азербайджан и член НАТО Турция (эта страна всегда фигурирует в черных деяниях своего союзника Азербайджана), оккупировав часть территории Армении, сделали все, чтобы вынудить мировое сообщество говорить только об этом, задвинув на второй план карабахский вопрос.

А мировое сообщество с большим энтузиазмом клюнуло на это. Пока клюнуло, потому что еще не вечер, и вопрос геополитической ориентации региона, судя по всему, остается неизменным. А воинственные заявления Алиева и его болезненная арменофобия решающие факторы — Карабах не может быть в составе Азербайджана.

Возвращаясь к дебатам в ПАСЕ, приведу цитаты из выступлений европейских парламентариев.

«Несколько дней назад я получила видеозапись страшной казни военнопленной армянки. Меня до сих пор преследуют эти жестокие сцены, эта нечеловеческая жестокость. Это не единственная видеозапись с такими ужасными преступлениями», — заявила делегат от Швеции Бориана Аберг, добавив: — 13 сентября мы стали свидетелями агрессии против Армении, которая привела к оккупации суверенных территорий Армении, ужасным страданиям, гибели людей с обеих сторон и крупномасштабному разрушению гражданских инфраструктур в Армении»

«В такой ситуации, которая очень быстро может привести к новой войне, необходимо помнить о ряде принципиальных моментов. В первую очередь должна быть сохранена территориальная целостность Армении, Азербайджан должен покинуть территорию Армении, — заявил депутат от Франции делегат от Франции Жак Ленэ. — Международное сообщество не может оставаться равнодушным к ситуации в этом регионе. ЕС и США, а также Россия и Турция должны вместе работать над урегулированием этого конфликта».

«Я считаю важным, что все насилие происходило на территории Армении. Это не происходило на спорной территории Нагорного Карабаха», — заявил депутат от Ирландии Пол Гаван, отметив, что азербайджанские силы наносили удары и по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре, что хорошо задокументировано. Обстрелам подверглись 36 городов и сел Армении, в том числе Горис, Сисиан, Капан, Варденис, Тех и Гегамасар. Пол Гаван счел примечательным, что Азербайджан и не отрицает этих фактов.

А генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила письмо министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову с просьбой предоставить подробную и точную информацию о шагах, предпринятых властями Азербайджана в связи с видеозаписью расстрела армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими.

«Прошу принять к сведению, что Совет Европы, в соответствии с мандатом Европейской конвенции по правам человека, будет последовательным в этом вопросе, чтобы гарантировать полное уважение стандартов организации», — говорится в письме генсека СЕ.

Конечно, армянский народ ценит и благодарит европейских депутатов из разных стран за поддержку. Но что еще нужно, чтобы компетентные международные организации, прежде всего европейские, наконец-то додумались прибегнуть к санкциям в отношении Азербайджана, избегая двойных стандартов. Непринятие санкций в отношении Азербайджана — именно этот случай.

Однако, видать, слабо. Европа собирается покупать топливо у «военного преступника», «агрессора», «оккупанта» Азербайджана (кавычки расставлены потому, что именно таково определение европейских депутатов). И купит. В данном случае — ценой жизни армянского народа, ибо пока Азербайджан не испытает на себе экономическое давление со стороны мирового сообщества, не убавит агрессивности. Европа же собирается еще и поощрять, покупая топливо у «военного преступника», «агрессора», «оккупанта», который на деньги европейцев, несомненно, купит оружие у тех же европейцев, готовясь к новой агрессии в отношении Армении.

А ведь Армения и Азербайджан стали членами Совета Европы одновременно. Ныне же один член СЕ напал на другого. Есть о чем подумать Совету Европы.