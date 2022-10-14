В четвертом туре Лиги конференций УЕФА ереванский «Пюник» проиграл «Жальгирису» на поле соперника.

Как сообщает «Арменпресс», футболисты «Жальгириса» проявляли инициативу с самого начала игры и больше владели мячом, «Пюник» же придерживался тактики контратак.

В середине первого тайма «Жальгирису» удалось превратить свое преимущество в гол. Фабьен Ореги открыл счет на 23-й минуте. Даже после пропущенного гола «Пюник» продолжал играть той же тактикой, но по большому счету ему ничего не удалось. В конце первого тайма ереванцы пропустили еще один гол. На 42-й минуте забил Ренан.

Начало второго тайма шло по тому же сценарию, но спустя некоторое время «Пюник» стал действовать агрессивнее, что дало возможность футболистам «Жальгириса» проводить опасные контратаки. Литовская команда, воспользовавшись тем, что «Пюник» большими усилиями рвался вперед, организовала несколько опасных контратак, но не смогла увеличить разницу в счете, а «Пюнику» на 78-й минуте удалось сократить разницу. Арбитр назначил пенальти в ворота «Жальгириса», который метко забил Арас Озбилис, вышедший на замену во втором тайме.

После забитого мяча «Пюник» попытался спасти игру, но все усилия ереванцев оказались напрасными. Игра закончилась со счетом — 2:1.После четвертого тура «Пюник» с 6 очками находится на второй позиции турнирной таблицы. Швейцарский «Базель» имеет 7 очков, он лидирует. У «Слована» из Братиславы — 5 очков, у «Жальгириса» — 4 очка.