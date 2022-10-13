Как и во время второй Арцахской войны, посягательства и варварские действия Азербайджана против духовного и культурного наследия армян не прекращаются и в послевоенный период.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Офиса Первопрестола по вопросам сохранения духовного и культурного наследия Арцаха.

«В результате исследования спутниковых видеозаписей, опубликованных структурой «Caucasus Heritage Watch» Корнельского университета США, было установлено, что Азербайджан разрушил церковь Святого Саргиса (18-19 вв.) в селе Мохренис Гадрутского района», говорится в заявлении.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин решительно осуждает культурный геноцид, осуществляемый Азербайджаном, цель которого — лишить арцахский мир его исторической идентичности и любых признаков армянства.

В заявлении подчеркивается, что проводимая политика ведет к углублению атмосферы ненависти и нетерпимости между народами и не способствует восстановлению прочного мира в регионе.Святая Армянская Апостольская Церковь призывает международное сообщество и соответствующие структуры дать четкую оценку этому преступлению и предпринять практические шаги для спасения армянского духовного, культурного и исторического наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана от дальнейшего уничтожения.