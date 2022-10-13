Конкретных предложений по урегулированию напряженной ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном со стороны Запада нет, но предпринимаются усилия по содействию обеим сторонам.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, коснувшись вопроса, какие конкретные предложения поступают с Запада.

«Конкретных предложений со стороны Запада нет, но есть усилия по содействию обеим сторонам», — отметил замминистра.Говоря о представленных Баку предложениях по мирному договору, замминистра напомнил, что в представленных предложениях нет принципиально неприемлемых для армянской стороны моментов. «Эти предложения не являются полными, поэтому армянская сторона представила свои предложения. В настоящее время ведутся работы. Процесс подтвержден обеими сторонами, он идет без предусловий, эта логика сохраняется», — сказал Паруйр Ованнисян