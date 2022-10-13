В ходе 83-й сессии Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин 12 и 13 октября состоялось обсуждение 7-го доклада Республики Армения о выполнении Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе диалога с Комитетом Армения подтвердила свою приверженность обеспечению выполнения обязательств по Конвенции. Обсуждение доклада Армении проходило дистанционно.

Делегация ответила на многочисленные вопросы экспертов Комитета, представив предпринимаемые государством шаги и усилия по повышению роли женщин в политической и общественной жизни, обеспечению равенства, продвижения и прав женщин в сфере образования, занятости, здравоохранения, а также экономической и социальной отраслях.

В ходе диалога члены официальной делегации обратили внимание Комитета на гуманитарный кризис, возникший в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, ее воздействие на наиболее уязвимые слои общества, а также тяжкие преступления, совершенные азербайджанскими военнослужащими, особенно в отношении женщин.