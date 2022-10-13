Уже два дня небо над Гарни расцвечено разноцветными воздушными шарами. Международный фестиваль «Открой Армению с небес» собрал в Гарни туристов из Армении и России.

Во время полета на высоте 1500-3100 метров, длившегося в течение часа, корреспондент «Арменпресс» беседовал с пилотом воздушного шара Александром Федоровым, который рассказал, что он увлекся воздушными шарами в 2013 году. «В 2013 году мы с братом увлеклись воздушными шарами, после к нам присоединилась и моя жена Марина Федорова, она тоже — рекордсменка. И теперь это стало одним из наших любимых занятий», — отметил он.

Говоря о фестивале, Александр Федоров подчеркнул, что в Армении он впервые, и здесь много прекрасных мест для полетов. «Я считаю, что такие фестивали обязательно нужно проводить, потому что ты узнаешь страну, заводишь новых друзей, сближаешься с ними. Сейчас много негатива, но это веселый и красочный праздник, заражающий всех радостным настроением. И я считаю, что позитива в жизни каждого человека должно быть больше», — заключил пилот.

Директор компании «Skyball» Наири Барсегян подчеркнул, что фестиваль должен был пройти с 13 по 16 октября, но из-за погодных условий он начался днем раньше. В ближайшие два дня полетов не будет, так как ожидаются дожди, но, скорее всего, 15 и 16 октября фестиваль продолжится в Гарни, также и в Ереване.

После полета, по традиции, всем участникам фестиваля выдаются удостоверения, что они уже считаются воздухоплавателями, затем проводится церемония посвящения для тех, кто летит в первый раз, сжигается небольшая прядь волос, потому что именно огонь поднимает шар ввысь.

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В конце участникам обязательно предложат бокал шампанского в честь удачного полета.