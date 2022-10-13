Городской совет Парижа 13 октября единогласно принял резолюцию в защиту армянского народа. В резолюции осуждается агрессия Азербайджана против суверенной территории Армении.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает посольство Армении во Франции.
«Резолюцией Париж осуждает агрессию Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, назвав агрессию Азербайджана грубыми нарушениями международного права и прав человека.
Городской совет Парижа призывает правительство Франции ввести санкции против руководителей Азербайджана», — говорится в сообщении посольства.