Содокладчики ПАСЕ по Армении выступили с заявлением, в котором призвали Азербайджан немедленно вывести свои войска с оккупированных территорий Армении и освободить всех военнопленных.

Как сообщает Арменпресс, Киммо Кильюнен (Финляндия) и Борианна Аберг (Швеция) отметили, что обеспокоены многочисленными сообщениями о военных преступлениях или бесчеловечном обращении со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Они заметили, что военная прокуратура Азербайджана решила расследовать факты, выразив надежду, что эти расследования будут публичными и прозрачными.

Они заметили, что военная прокуратура Азербайджана решила расследовать факты, И выразили надежду, что эти расследования будут публичными и прозрачными.

«В то время как обе стороны обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий, вооруженные силы Азербайджана оккупируют территорию Армении, нарушая территориальный суверенитет Армении и обязательство Азербайджана мирно урегулировать конфликты в соответствии с Уставом Совета Европы. Таким образом, мы призываем власти Азербайджана немедленно вывести войска со всех частей территории Республики Армения и освободить удерживаемых ими военнопленных», — подчеркнули содокладчики.

Они отметили, что только дипломатические средства обеспечат справедливое и долговременное решение конфликта, что пойдет на пользу населению обеих стран.