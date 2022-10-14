14 октября около 01:30 подразделения ВС Азербайджана из огнестрельного оружия различного калибра открыли огонь по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны Армении.

Подразделения ВС Армении прибегли к ответным действиям и подавили огонь противника.«В то же время Министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что огонь якобы открыли подразделения ВС Армении. На данный момент ситуация относительно стабильная», — говорится в сообщении МО Армении.