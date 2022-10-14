Армянские спортсмены стали победителями и призерами международных соревнований по парусному спорту, прошедших в России и Грузии.

По сообщению Армянской федерации парусного спорта, на турнире «Севастопольские паруса», состоявшемся в Крыму, наши юные соотечественники завоевали по одной золотой и серебряной медали. В соревновании на яхтах класса «Оптимист» в труднейшей борьбе первое место среди девочек заняла Наре Сукиасян. А Микаэл Давтян показал третий результат в соревнованиях на парусниках класса «Лазер 4.7».

1 1 - + 1.

1 3 - + 1. 2. 3.

Вторая армянская команда выступила в открытом чемпионате Тбилиси. В соревновании на яхтах класса «Оптимист» Аветик Матевосян завоевал золотую, а Тигран Григорян – бронзовую медаль.