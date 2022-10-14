14 октября председатель Национального собрания Армении принял депутатов Национального совета Швейцарской Конфедерации Штефана Мюллер-Альтерматт и Мишеля Мартера.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, депутаты с рабочим визитом находятся в Армении и намерены посетить населенные пункты, обстрелянные азербайджанской армией.

На встрече стороны констатировали, что для парламентов существует широкое поле сотрудничества, и необходимо использовать все возможности.

В данном контексте была отмечена деятельность групп Дружбы и оперативное реагирование на вопросы, поднимаемые в ходе взаимных визитов.

Стороны обсудили последствия последней азербайджанской агрессии. Спикер НС подробно рассказал о пострадавших в результате агрессии населенных пунктах и инфраструктурах.

«Вы побываете в Джермуке, где станете свидетелем последствий азербайджанской агрессии. Ваш посол уже посетил Гегаркуникскую и Вайоцдзорскую области, где ознакомился с ущербом, причиненным гражданским инфраструктурам в различных населенных пунктах в результате развязанной Азербайджаном агрессии», — добавил он.

Ален Симонян поблагодарил своих швейцарских коллег за разговор с правительством Швейцарии об азербайджанской агрессии, и ее последствиях, отметив, что он ждет активных шагов.

Было отмечено, что вывод вооруженных сил Азербайджана с суверенной территории Республики Армения является приоритетным вопросом, а применение силы или угроза силой недопустимы.

В завершение встречи председатель Национального собрания Армении выразил уверенность, что после визита в Армению депутаты удвоят свои усилия, чтобы беспристрастно представить действительность, встать на защиту независимой Армении и армянского народа, армянской государственности, не забывая при этом о праве арцахцев свободно и безопасно жить на своей родине. После встречи с председателем НС Армении Аленом Симоняном состоялась пресс-конференция швейцарских делегатов, на которой они выступили с заявлением.