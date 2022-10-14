Фильм «Американец» режиссера Майкла А. Гурджяна на кинофестивале «Вудсток» был признан победителем в категории «Лучший полнометражный фильм», а оператор фильма Гасем Эбрагимян победил в категории «Лучшая операторская работа».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный киноцентр Армении.

Несколько дней назад на Гамбургском кинофестивале, где было представлено более сотни фильмов, «Американец» получил приз «Зрительских симпатий».

Фильм «Американец» рассказывает историю жизни Чарли, армянского юноши, чудом пережившего геноцид и иммигрировавшего в США, семья которого стала жертвой этого преступления. В 1947 году, когда Чарли возвращается в Армению и сталкивается с суровой реальностью под названием советский коммунизм. Режиссер и сценарист фильма: Майкл А. Гурджян, оператор: Гасем Эбрагимян, продюсеры: Арман Ншанян, Сол Трион, Патрик Малхасян, Ани Ворсканян, продюсерская компания: People Of Ar Productions, в фильме снялись актеры: Овик Кеучкериан, Михаил Трухин, Нелли Уварова, Жан-Пьер Ншанян.