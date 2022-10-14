Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял делегацию во главе с президентом Арцаха Араиком Арутюняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были обсуждены текущие вызовы и возможности урегулирования карабахской проблемы.

Президент Хачатурян в своей речи отметил: «Нужно констатировать тот факт, что все представители правительства Армении не могут принимать какое-либо решение за вашей спиной или держать его в секрете от вас. Я в курсе любого обсуждения, даже если я не присутствую, знакомлюсь со всеми документами. Вопрос Арцаха всегда поднимается и стоит на повестке дня, этот вопрос не может не быть в нашей повестке дня. Нам просто нужно вместе обсудить варианты решения и рассказать нашим гражданам о том, как мы видим будущее».

Президент Арцаха Араик Арутюнян поблагодарил президента Хачатуряна за прием, подчеркнул, что всегда в курсе обсуждений и возможных вариантов решения проблемы.

В ходе встречи Араик Арутюнян представил президенту Хачатуряну общую ситуацию в Арцахе. Был обсужден широкий круг вопросов безопасности и повестки дня.