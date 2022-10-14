14 октября в Ереване делегация Республики Арцах во главе с президентом Араиком Арутюняном встретилась с председателем Национального собрания Республики Армения Аленом Симоняном.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента Арцаха, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся внешнеполитической повестки.

Араик Арутюнян представил принципиальную позицию властей Республики Арцах по мирному и справедливому урегулированию вопроса Арцаха, подчеркнув необходимость использования в этом вопросе всех возможностей парламентской дипломатии.

В свою очередь Ален Симонян представил подробности недавних встреч с международными партнерами, в том числе и своего визита в Россию, состоявшегося несколько дней назад.На встрече было подчеркнуто, что вызовы, стоящие перед двумя армянскими государствами можно преодолеть совместными усилиями.