14 октября Защитник прав человека Республики Армения Кристинне Григорян посетила общину Неркин Ханд Сюникской области, которая в результате нападения Азербайджана на Армению 13 сентября с точки зрения безопасности оказалась в более сложной ситуации.

Как сообщили Арменпресс в офисе защитника, Григорян интересовалась фактами обеспечения безопасности жителей общины, использования жизненно важных инфраструктур и каналов связи, нарушений прав собственности жителей.

Омбудсмен зафиксировала, что в результате агрессивного и продолжающегося посягательства азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении для жителей общины, особенно женщин и детей, сложилась более сложная ситуация — в плане психологической и физической неприкосновенности, для реализации права на нормальное жизнеобеспечение, на собственность, образование и другие основные права.

Кристинне Григорян сообщила жителям, что выводы миссии по сбору фактов будут представлены международному сообществу, также и правительству будут направлены конкретные рекомендации, предлагающие пути решения зафиксированных проблем.

Защитника прав человека сопровождала заместитель губернатора Сюника Наре Казарян.