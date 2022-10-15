Делегация Армении во главе с заместителем министра высокотехнологичной промышленности Армении Давидом Саакяном 17-19 октября будет находиться в Москве для участия в очередном заседании Межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-экономическому сотрудничеству.

Как передает Арменпресс, соответствующее постановление подписал вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян.

Отмечается, что министр высокотехнологичной промышленности Армении должен в трехдневный срок представить результаты миссии в аппарат премьер-министра Армении и в Министерство иностранных дел Республики Армения.