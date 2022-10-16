Зеленые территории Еревана поэтапно будут возвращены городу и ереванцам.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил вице-мэр Еревана Тигран Авинян, завершив ознакомительное посещение и прогулку по административному району Канакер-Зейтун столицы Армении.

«Завершилось посещение Канакер-Зейтунского административного района, оно было наполнено встречами и обсуждением различных проблем, существующих в общине.

Во время встреч с жителями Канакера, Зейтуна и района «Монумент» обсуждались вопросы, волнующие жителей, и были представлены планы на будущее.

Вопросы, которые беспокоили жителей, в основном касались занятых зеленых насаждений. В этом случае общественный интерес превалирует над частным, и постепенно зеленые насаждения будут возвращены городу и ереванцам», — написал Тигран Авинян.