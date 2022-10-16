Премьер-министр Никол Пашинян направил послание по случаю Дня армянской прессы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

«Уважаемые представители армянской прессы,

Дорогие коллеги,

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем армянской прессы.

Этот праздник призван еще раз оценить важность и значимость роли и веса свободы слова в различных слоях нашего общества. Пресса и свобода слова являются одними из важнейших институтов демократии, и наше правительство последовательно в их развитии и будет и впредь делать все, чтобы наша страна продолжала идти по пути демократии.

В эти дни, когда мы всей нацией сталкиваемся со многими вызовами, перед армянской прессой стоит важная задача на пути их преодоления, так как одной из ключевых ролей прессы является формирование стабильного общества со здоровым образом мышления, обеспечение прозрачности в различных сферах и должного информирования об имеющихся реалиях. Свобода прессы – одна из важнейших ценностей, которая есть у нас в Армении, и мы должны сделать все для ее сохранения и развития.

Уважаемые журналисты,

Представители СМИ,

Желаю вам в вашей сложной и ответственной работе эффективной деятельности, творческих высот, воли и стремления к постоянному совершенствованию».