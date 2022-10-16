В Ереване продолжается международный шахматный турнир Yerevan Open.

Как передает Арменпресс, в турнире состоялись матчи 6-го тура. Среди ведущих шахматистов победу отпраздновали Клемент Сучев и Алексей Гуганов. Среди представителей Армении очко разделили Мамикон Гарибян, Тигран Петросян, Тигран Котанджян, Левон Бабуджян.

Сейчас лидерами турнирной таблицы являются 4 шахматиста, один из которых — Мамикон Гарибян.

В этом году в 4-м международном шахматном турнире Yerevan Open принимают участие 292 участника из 15 стран. Общий призовой фонд турнира составляет 14 миллионов драмов. По итогам Open будут награждены участники, занявшие с 1 по 20 места. Победитель группы А получит 2 600 000 драмов. Yerevan Open состоит из 9 туров и завершится 18 октября.