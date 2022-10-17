Наличие артиллерийских средств в направлении Вардениса напрямую связано с переброской дополнительных сил и средств ВС Азербайджана, что вызвало определенную напряженность.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны Армении, коснувшись заявления Минобороны Азербайджана, что во второй половине дня 16 октября ими замечены 4 единицы артиллерийских установок, расположенных напротив частей азербайджанской армии.

«Шаги, предпринятые армянской стороной после размещения в данной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, носят исключительно оборонительный характер.Действия армянской стороны не направлены на обострение ситуации, и в случае, если азербайджанская сторона выведет указанные средства с данного направления, армянская сторона также выведет свои дополнительные средства. Армянская сторона готова к переговорам по этому вопросу», — говорится в сообщении МО Армении.