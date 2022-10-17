По делу о взяточничестве арестован адвокат Эрик Алексанян, в Высший судебный совет внесено ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Арусяк Алексанян и лишении ее свободы.

Пресс-секретарь Палаты адвокатов Сильви Тигранян подтвердила в беседе с Арменпресс информацию о том, что Служба национальной безопасности арестовала адвоката Эрика Алексаняна, не сообщив никаких других подробностей.

В СМИ также муссируется информация о том, что Высший судебный совет обсуждает ходатайство генерального прокурора о возбуждении уголовного дела и разрешении на арест судьи Ереванского суда общей юрисдикции Арусяк Алексанян.

Разные СМИ также сообщают, что уголовное производство касается получения взятки по делу, связанному с «вором в законе».