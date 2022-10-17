Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян 17 октября с государственным визитом прибыл в Республику Болгария.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Ваагна Хачатуряна и возглавляемую им делегацию в софийском международном аэропорту «Летище» встретили министр электронного управления Болгарии Георгий Тодоров, генеральный секретарь аппарата президента Болгарии Цвета Тимева, руководитель аппарата президента Болгарии Лакин Анастасов и другие официальные лица.