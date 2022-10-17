Министерство иностранных дел Нидерландов опубликовало ответы министра иностранных дел Вопке Хукстры на письменные вопросы одного из депутатов, в которых все же предпринимается попытка избежать указания Азербайджана в качестве государства-агрессора под видом содействия миру, но делается ряд важных акцентов.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook пишет Федерация армянских организаций Нидерландов (FAON).

Министр подчеркнул, что во исполнение резолюции, принятой парламентом Нидерландов год назад, Нидерланды планируют в кратчайшие сроки направить в Армению наблюдателей в рамках наблюдательной миссии Евросоюза.

«Министр иностранных дел подтвердил приверженность правительства Нидерландов призывам к независимому расследованию преступлений против армянских военнослужащих и гражданских лиц, а также к содействию миротворческим мерам. В качестве идеи рассматривается финансирование программ Международной комиссии по вопросам пропавших без вести», — говорится в сообщении.

По сообщению Федерации армянских организаций Нидерландов, Вопке Хукстра сообщил, что Азербайджан не получает никакой поддержки со стороны Нидерландов ни прямо, ни косвенно, и Нидерланды считают принцип дифференциации приоритетным в поддержке, оказываемой Азербайджану в рамках ЕС. При этом подчеркивается, что Нидерланды оказывают поддержку Армении в различных форматах.

«Министр уточнил, что Азербайджан не является основным торговым партнером Нидерландов, более того, по объемам торговли он занимает 94-е место», — говорится в заявлении FAON,

Отмечается, что, ссылаясь на видеозапись убийства армян солдат во время недавней агрессии Азербайджана, министр отметил, что «во время встречи с послом Азербайджана в МИД Нидерландов было выражено отвращение к видео убийства армянских военнопленных азербайджанскими солдатами», а также МИД призвал провести независимое расследование и опубликовать его результаты.

FAON также сообщила, что введение санкций против Азербайджана в данный момент, по словам министра Хукстры, не будет способствовать установлению мира.