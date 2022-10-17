Посольство США в Армении приветствует визит в Ереван делегации Конгресса во главе с председателем Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвидом Прайсом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства США в Армении, в рамках начавшегося 17 октября двухдневного визита делегация возложит венок к Мемориалу жертв Геноцида армян. Затем в ходе встреч с премьер-министром Николом Пашиняном и председателем НС Аленом Симоняном будут обсуждены армяно-американские отношения. Делегация также проведет консультации с парламентариями, представляющими различные политические круги.

Комитет по демократическому партнерству — это двухпартийный комитет, состоящий из более чем двадцати членов Палаты представителей США, который работает напрямую с парламентами по всему миру, поддерживая развитие эффективных, независимых и быстро реагирующих законодательных институтов. В 2020 году комиссия установила официальное партнерство с Национальным Собранием Армении.

Дэвида Прайса сопровождают члены Палаты представителей Диана Деггетт, Джим Купер и Энди Левин.