Команда гражданской миссии Евросоюза для армяно-азербайджанской границы находится уже в Армении, она будет развернута оперативно.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге.

«Наша команда уже в Армении, миссия будет развернута быстро», — сказал он.

В то же время глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал оперативное развертывание миссис ЕС. «Она поможет укрепить доверие (между Арменией и Азербайджаном — прим. ред.) и позволит ЕС лучше поддерживать пограничные комиссии, которые вскоре соберутся в Брюсселе», — сказал он.

Ранее министры иностранных дел 27 стран Евросоюза согласовали гражданскую миссию для решения проблем на границе между Арменией и Азербайджаном. ЕС подчеркивает, что решение о создании гражданской миссии в регионе последовало за встречей 6 октября в Праге между лидерами Армении, Азербайджана, Франции и главы Евросовета и «направлено на содействие восстановлению мира и безопасности в этом районе, укреплению доверия и делимитации международной границы между двумя государствами». Совет ЕС поясняет, что для быстрого развертывания миссии «было решено, что эксперты по мониторингу будут временно направлены из состава миссии ЕС в Грузии».