В прошедшие выходные в Ереване впервые состоялся чемпионат мира по самбо среди молодежи, юниоров и кадетов. В течение трех дней около 500 спортсменов и спортсменок из 23 стран в бескомпромиссной и зрелищной борьбе оспорили 55 комплектов наград. Из разыгранных в столице Армении 220 медалей ровно 20 завоевали представители нашей страны. Однако, только один армянский самбист сумел подняться на высшую ступень пьедестала.

Хозяева соревнований показали третий результат по количеству завоеванных наград, но в общем зачете чемпионата заняли только 6 место, так как подавляющее большинство оставшихся в Армении медалей были бронзовыми. Единственным чемпионом мира из числа членов армянской сборной стал выступивший в молодежной весовой категории до 53 кг Роберт Симонян, одержавший в финале трудную победу над киргизским самбистом Кималом Оболбековым.

Серебряными медалями довольствовались кадет Мигран Слоян (49 кг) и боровшийся в молодежной возрастной категории Эрик Сагателян (свыше 98 кг). В финальных поединках они проиграли соответственно выступившему под флагом Международной федерации самбо (ФИАС) россиянину Магомеду Абдулаеву и узбеку Махмуджону Махсудову.

Бронзовые медали в соревнованиях по спортивному самбо завоевали из кадетов — Виктор Балаян (46 кг), Нарек Симонян (53 кг), Лева Манукян (58 кг), Мгер Оганян (64 кг) и Роберт Акобджанян (свыше 88 кг), а из девушек этого возраста — Юлия Мартиросян (41 кг) и Элиза Адамян (50 кг). В молодежной возрастной категории третье место занял Мартин Манукян (58 кг), а в юниорской — Арпине Мнацаканян (50 кг), Месроп Никоян (64 кг) и Гор Арутюнян (88 кг). Кстати, чемпионом мира среди молодежи в весовой категории до 58 кг стал россиянин Ваграм Саргсян из команды ФИАС, взявший в финале верх над казахом Куанышбеком Комековым.

Впервые в истории был проведен чемпионат мира по боевому самбо среди юниоров. В этих соревнованиях у нас 6 бронзовых призеров: Завен Арзуманян (58 кг), Геворг Манукян (64 кг), Самвел Закарян (71 кг), Эрик Овсепян (79 кг), Анушаван Мхитарян (98 кг) и Норик Хуршудян (свыше 98 кг).

Распределение наших медалей по возрастным категориям и видам самбо следующее: кадеты — 1 серебряная, 5 бронзовых, кадеты (девушки) — по одной серебряной и бронзовой, молодежь — 1 золотая, 2 бронзовые, юниоры — 3 бронзовые, боевое самбо — 6 бронзовых.

Медали мирового первенства в Ереване распределились следующим образом: ФИАС-1 — 51 (39 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых), Казахстан — 42 (5, 13, 24), Узбекистан — 17 (3, 7, 7), Монголия — 14 (3, 7, 4), Кыргызстан — 17 (1, 6, 10), Армения — 20 (1, 2, 17), Таджикистан — 7 (1, 2, 4), ФИАС-2 — 12 (1, 1, 10), Израиль — 7 (1, 0, 6), Грузия — 12 (0, 5, 7), Румыния — 3 (0, 3, 0), Молдова — 4 (0, 1, 3), Сербия — 1 (0, 1, 0), ФИАС-3 — 4 (0, 0, 4), Греция — 4 (0, 0, 4), Болгария — 4 (0, 0, 4), Германия — 1 (0, 0, 1).

На церемонии закрытия чемпионата президент ФИАС Василий Шестаков, в частности, отметил: «Впервые в истории ФИАС на чемпионатах мира по самбо среди юношей, юниоров и кадетов, которые проводились сразу в трех возрастных группах, к соревнованиям по спортивному самбо добавились поединки по боевому самбо среди юниоров, что стало настоящей изюминкой турнира. Думаю, наш эксперимент удался как для спортсменов, так и для зрителей. Юниоры, которые уже являются взрослыми спортсменами (18-20 лет), получили возможность попробовать свои силы на чемпионатах мира по самбо среди молодежи, юниоров и кадетов. В дальнейшем, при выходе на ковер в главном турнире календаря ФИАС — чемпионате мира по самбо, у ребят за плечами будет бесценный опыт.

Хочу выделить сборную Казахстана, которая на соревнованиях по боевому самбо завоевала сразу три золотые медали из семи возможных. Приятный сюрприз преподнес и израильский спортсмен Давид Аллахвердиев: он стал первым в весовой категории до 88 кг по боевому самбо. Надеюсь, эта медаль станет новым импульсом для развития самбо в Израиле. Узбекские и монгольские спортсмены выступили достойно и увезут домой сразу несколько наград высшей пробы. И, конечно же, поздравляю команду-хозяйку чемпионата — сборную Армении, которая проявила характер и завоевала 20 медалей разного достоинства.

1 3 - + 1. 2. 3.

Хочу поблагодарить Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении, Национальный олимпийский комитет Армении и Федерацию самбо Армении за блестящую организацию столь крупного турнира, который состоялся на главной спортивной арене Еревана — Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, — и лично Президента Федерации самбо Армении Микаэла Айрапетяна, вложившего душу в проведение этого чемпионата. Сегодня национальная федерация Армении сделала серьезную заявку на регулярное проведение турниров высокого уровня на своей территории. Особую благодарность хочу выразить генеральному партнеру соревнований, нефтяной компании «Роснефть», за помощь в организации и проведении чемпионата мира по самбо среди молодежи, юниоров и кадетов».

В этом сезоне самбистам предстоит участие еще в одном крупнейшем соревновании — чемпионате мира среди взрослых, который пройдет 10-14 ноября в Бишкеке.