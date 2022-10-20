Мисссия Евросоюза по технической оценке ситуации в зоне армяно-азербайджанской границы уже находится в Армении.

Решение о направлении миссии было принято на днях Советом Европы в соответствии с достигнутой 6 октября в Праге договоренностью по итогам переговоров между лидерамм Армении, Азербайджана, Франции и СЕ. 40 экспертов ЕС будут размещены вдоль армянской стороны границы с Азербайджаном с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе, говорится в заявлении СЕ. Чтобы обеспечить быстрое развертывание потенциала мониторинга ЕС, было решено, что эксперты по мониторингу будут временно направлены из состава Миссии Наблюдателей Европейского Союза в Грузии (EUMM Georgia).

Члены миссии ЕС побывают в разных приграничных районах Армении, на месте ознакомятся с ситуацией и решат, в каких именно местах будут находиться гражданские наблюдатели ЕС.

В Ереване члены миссии встретились с министром обороны Армении Суреном Папикяном и главой МИД Араратом Мирзояном, с которыми обсудили основные цели и задачи миссии, технические и организационные вопросы ее деятельности, полномочия, места расположения и другие детали миссии.

По сообщению пресс-службы МИД РА, цель миссии наблюдателей ЕС будет заключаться в содействии восстановлению безопасности и стабильности в регионе, построению доверия и работе комиссий по безопасности границ и делимитации. Подчеркнув важность развертыванию миссии наблюдателей ЕС, министр Мирзоян выразил надежду, что ее наблюдения и анализы сыграют важную роль также в предоставлении объективной информации о ситуации странам-членам ЕС.

«Отправка ЕС до 40 экспертов в качестве наблюдателей вдоль международной границы Армении с Азербайджаном будет направлена на укрепление доверия в ситуации нестабильности, которая ставит под угрозу жизни людей и процесс урегулирования конфликта. Это еще одно доказательство полной приверженности ЕС содействию конечной цели достижения устойчивого мира на Южном Кавказе», — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава Евросовета Шарль Мишель также приветствовал быстрое развертывание мониторинговой группы ЕС в Армении вдоль международной границы с Азербайджаном, после встречи с лидерами Азербайджана, Армении и Франции. «Это поможет укрепить доверие и позволит ЕС лучше поддерживать пограничные комиссии, которые вскоре встретятся в Брюсселе», — написал Мишель в своем микроблоге в Twitter.

Европейские посредники, как видите, источают оптимизм. Хотелось бы его разделить, но realpolitik и хорошее знание геноцидально-террористической психологии официального Баку и поддерживающей в нем этот преступный дух Анкары не позволяют. В частности, по вопросу «укрепления доверия».

По большому счету, ЕС должен был насторожить хотя бы факт отказа руководства Азербайджана принять эту миссию. Это не впервые. Многие годы главарь апшеронских террористов точно так же отвергал предложение Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по установлению механизмов контроля за соблюдением режима прекращения огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Ведь тогда раскрылось бы, что именно Азербайджан является инициатором всех эскалаций в зоне конфликта.

Сейчас согласия Баку не понадобилось. Решение об отправке миссии было принято уже после признания цивилизованным миром агрессии Азербайджана против Армении, в частности, в сентябре с.г. и появления в сети видео зверской расправы азербайджанских военных с армянскими пленными.

Агрессия, к сведению ЕС, продолжается. ВС Азербайджана, окопавшиеся на суверенной территории Армении, практически ежедневно обстреливают позиции ВС Армении и гражданские объекты, обвиняя при этом в обстрелах армянскую сторону, да еще выражая недовольство действиями ВС Армении по организации обороны, мол, «Армения размещает артиллерию, значит, готовит эскалацию».

Между тем, наличие артиллерийских средств в направлении Вардениса напрямую связано с перемещением и развертыванием дополнительных сил и средств со стороны ВС Азербайджана, что вызвало определенную напряженность, заявило МО Армении, отметив, что «шаги армянской стороны, которые были предприняты после размещения в данной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, носят исключительно оборонительный характер. «

«Действия армянской стороны не нацелены на обострение ситуации, и в случае вывода азербайджанской стороной указанных средств с данного направления, армянская сторона также выведет свои дополнительные средства. Армянская сторона готова вести переговоры по этому вопросу», — заявило МО РА.

Азербайджан постоянно приписывает свои нарушения режима прекращения огня Армении. Очевидно, что это лишь повод для новой военной агрессии против Армении. Необходим постоянно действующий международный механизм для поддержания режима прекращения огня и обеспечения безопасности границ, написал премьер Армении Никол Пашинян в Twitter.

Посмотрим, как Азербайджан будет вести себя в течение двух месяцев пребывания миссии ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы. Не исключено, что азербайджанские провокации примут более изощренный характер. Тем более, что общая геополитическая ситуация в регионе крайне накалена.

И дело не только в ревностном отношении России к попыткам Запада, как выразилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, любым способом вклиниться в урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией, «потеснить посреднические усилия нашей стороны».

Все более обостряется и без того непростая ситуация в и вокруг Ирана. В Исламской Республике все еще имеют место протесты по поводу якобы убитой иранской полицией 22-летней Махсы Амини. На этом фоне азербайджано-турецкий тандем пытается продвигать идею реализации антииранского проекта «Южный Азербайджан» (это как раз северный районы Ирана, на котором проходят протесты).

В Анкаре даже создали т.н. «временное Национальное собрание» и правительства «Южного Азербайджана». Днями ранее появилось сообщение об аресте в Стамбуле «четырех иранских шпионов». Эксперты полагают, что это — ответ на негативную реакцию Ирана по поводу новой возможной азербайджано-турецкой агрессии против Армении с целью пробить т.н. «туранский коридор» через армянский Сюник для связи Азербайджана с Нахиджеваном и Турцией. Понятное дело, Анкара во всем этом играет ключевую роль с целью укрепления своего положения в регионе.

Реализация этого проекта лишит Армению и Иран общей границы, против чего неоднократно высказывался Тегеран, считающий армяно-иранскую границу «воротами в Европу». Президент ИРИ Ибрихим Раиси однозначно дал понять, что Иран не останется в стороне в случае попыток изменения границ в регионе и дальнейшего усиления Турции на Кавказе.

Раздражает Иран и факт тесного взаимодействия Азербайджана с Израилем, который, как считают в Тегеране, «стремится создать у границ Ирана военно-разведывательную базу, стимулировать пантюркистские течения для оказания влияния на азербайджаноязычные провинции Ирана, перерезать коридорное сообщение Тегерана с Европой, разграбить углеводородные ресурсы Ирана и Каспийского моря».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ИРИ 17 октября начал широкомасштабные военные учения сухопутных сил «Мощь» в районе реки Аракс на северо-западной границе ИРИ с Азербайджаном. В ходе учений будут реализованы различные сценарии, включая строительство временного понтонного моста через реку Аракс, удары беспилотниками, захват высот и населенных пунктов.

Обнаглевший донельзя Баку через депутата Расима Мусабекова пригрозил Ирану «ударом по его границам с Турцией и Пакистаном» и «тысячами ракет и бомб Израиля и Саудовской Аравии, давно ищущих повод, чтобы уничтожить ракетную и атомную инфраструктуру Ирана».

Командующий КСИР генерал-лейтенант Хоссейн Салами в ответ пообещал Азербайджану проблемы: «К сожалению, сионистский режим проник в южные и северо-западные соседние страны Ирана. Мы говорим правительствам этих стран, не давайте места Израилю в своей стране, так как сионистский режим является источником нестабильности. Мы решительно защитим нашу безопасность при любых обстоятельствах, но у вас будут проблемы».

Вот в такой непростой региональной ситуации миссия ЕС начинает свою работу в Армении. Процессы развиваются стремительно. Что может произойти за предстоящие два месяца и насколько кардинально может измениться ситуация в регионе, можно пока только предполагать…