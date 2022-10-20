Конечной целью Соединенных Штатов Америки является мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, касаясь вопроса, может ли размещение наблюдателей от миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе способствовать установлению долгосрочного мира в регионе.«Мы надеемся на это. Это именно то, на чем продолжают настаивать госсекретарь (ред. госсекретарь США Энтони Блинкен), посол Рикер (ред. специальный советник США по переговорам на Кавказе, сопредседатель Минской группы ОБСЕ Филипп Рикер) и другие, при обсуждении этого вопроса. Я не хочу опережать процесс, но, конечно, наша конечная цель — это мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном», — сказал Ведант Патель.