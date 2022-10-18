Карим Бензема, нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу стал обладателем «Золотого мяча».
Как передает «Арменпресс», церемония вручения премии авторитетного журнала France Football «Золотого мяча» состоялась в парижском театре «Шатле».
Лучшим молодым футболистом года был признан полузащитник «Барселоны» Гави.
Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски удостоился звания лучшего нападающего года.
Тибо Куртуа, вратарь «Реала» и сборной Бельгии, получил звание лучшего вратаря.Лучшей футболисткой года стала нападающая «Барселоны» Алексия Путельяс.