Общество Красного Креста Армении (ОККА) 17 октября предоставило финансовое содействие хозяйственникам и их сотрудникам, пострадавшим в результате пожара и последующего взрыва в ТЦ «Сурмалу».

По результатам оценки, проведенной ОККА, 42 хозяйственника и 211 членов их семей, а также 38 зарегистрированных работников и 186 членов их семей получили единовременную материальную помощь в размере 42 700 драмов РА на каждого члена семьи.

Всего 397 лицам было предоставлено 16 миллионов 951 900 драмов.

Финансовая помощь была оказана при финансовом содействии Фонда реагирования на стихийные бедствия Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.