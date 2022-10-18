Ряд армянских издателей заняли призовые места в различных номинациях наXІХ Международном конкурсе «Искусство книги» государств-участников СНГ. Церемония награждения лауреатов состоялась 14 октября в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении (МОНКС). Как сообщили нашей газете из Управления информации и по связям с общественностью МОНКС, лауреатов с победой поздравил заместитель министра Ара Хзмалян, который отметил заметный прогресс в сфере книгоиздания за последнее время.

«Несмотря на все сложности и трудности, книгоиздатели, специалисты, ответственные за сферу лица реально обеспечивают прогресс отрасли, о чем ярко свидетельствует сегодняшняя церемония награждения. Традиции и культура издательского дела имеют у нас очень глубокие корни: на самом деле вы базируетесь на очень прочном фундаменте, и эта сила и инициатива исходят из этих глубоких корней», — сказал Ара Хзмалян, вручив награды и поблагодарив представителей книгоиздательской отрасли за их активную деятельность и эффективную работу.

Отметим, что книги, представленные армянскими издательствами, были удостоены почетных премий в 8 номинациях, а также Гран-при.

Диплом финалиста завоевал иллюстрированный альбом «Дадиванк», изданный издательством «Тигран Мец».

В номинации «Книга для детей и юношества» Первая премия досталась книгам издательства «Зангак» — сказке «Ведьма + ворона» Еразик Григорян, а также монографии Артака Мовсисяна «История домаштоцской письменной культуры Армении» — в номинации «Наука и инновации».

Второй премии в номинации «Моя страна» удостоилось Армянское и английское издание книги Погоса Погосяна «Стон горы и шепот озера» (издательство «Тигран Мец»). Той же награды в номинации «Диалог культур» завоевало армянское и русское издание книги Сергея Галстяна «Пелешян: легенда нашего времени» (издательство «Эдит Принт»), в номинации «Арт-книга» — итальянское и армянское издания «Дантовой легенды» Егише Чаренца (издательство «Актуальное искусство»), а в номинации «Искусство иллюстрации» — книга «Из древне-армянских легенд и преданий»(Фонд «301: Земля мудрости», издательство «Тигран Мец»).

В номинации «Отпечатано в Содружестве» обладателями Первой премии стали книги на армянском и русском языках — «Дружба, сотрудничество и взаимопомощь Армения-Россия», «Современное состояние и видимые перспективы армяно-российского стратегического союза» и «Семь лет членства Армении в ЕАЭС: успехи, уроки и перспективы евразийской интеграции» (издательство «Наапет»).

«Специального приза» удостоилась книга Карена Бальяна «Феникс Дарбинян. Архитектор, подаривший городу радость» (Ереван, «Ньюмег»,2020 г.).

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Отметим, что XІХ Международный конкурс «Искусство книги» государств-участников СНГ прошел 23–24 июня этого года в столице Кыргызской Республики Бишкеке. В нем приняли участие 77 издательств и типографий из восьми стран СНГ. Участие Армении в международном конкурсе координировало Министерство образования, науки, культуры и спорта РА. Перед конкурсом Национальная библиотека Армении создала комиссию, которая отобрала на конкурс книги армянских издателей. В этом году представителем жюри конкурса от Армении была директор Национальной библиотеки Армении Анна Чулян.