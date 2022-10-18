Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан постоянно приписывает свои нарушения режима прекращения огня Армении, чтобы создать повод для новой военной агрессии против Армении.

На своей официальной странице в Twitter глава Кабмина написал:

«Азербайджан постоянно приписывает свои нарушения режима прекращения огня Армении. Очевидно, что это создает повод для новой военной агрессии против Армении. Необходим постоянно действующий международный механизм для соблюдения режима прекращения огня и обеспечения безопасности границ».