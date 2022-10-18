Церемония вручения премии «Аврора» в этом году уже во второй раз прошла в одном из культурных и духовных центров армянского народа, на острове Св. Лазаря в Венеции, под сенью Конгрегации Мхитаристов.

Как сообщает фонд IDeA Foundation, в этом храме знаний и мудрости собрались благотворители со всего мира, чтобы воздать должное стойкости человеческого духа и общечеловеческим ценностям и вручить премию победителю 2022 года.

Седьмая ежегодная всемирная гуманитарная премия «Аврора» была вручена Джамиле Афгани, педагогу, правозащитнице и основателю Организации образования и развития потенциала «Нур» (NECDO), которая 25 лет своей жизни посвятила предоставлению возможностей для получения образования афганским женщинам.

Говоря о создании и значении «Авроры», соучредитель «Авроры» Нубар Афеян сказал:

«Когда мы начали этот проект, это был 2015 год, и по сути это было восьмилетнее обязательство, символизирующее 1915 и 1923 годы, в которые менялась судьба нашей нации. Когда мы начинали, мы думали, что мы втроем, Вардан, Рубен и я, проведем его восемь раз, потому что считали, что это большой срок, чтобы отметить столетие Геноцида армян. Но со временем мы начали понимать, какое влияние может оказать эта инициатива. И самое главное, мы должны сохранить то, что оставил нам Вардан».

Он сообщил, что с целью поддержания и расширения гуманитарных инициатив по всему миру создан гуманитарный фонд «Вардан Григорян».

Соучредитель «Авроры» Рубен Варданян отметил, что «Аврора» дает повод быть уверенным в том, что, несмотря на все вызовы, несмотря на все кризисы, с которыми сталкиваются герои «Авроры» по всему миру, это люди, которые делают большое дело. И эти лидеры являются примером подражания.

«У нас должны быть люди, которые будут, так сказать, моральными авторитетами. И я лично хочу поблагодарить Вас за то, что Вы делаете это для нас, потому что после Арцахской войны мы потеряли не только землю, но и тысячи талантливых молодых людей, мы потеряли уверенность в себе. Я думаю, что видя Ваши истории, видя, что Вы делаете во всех уголках мира, Вы придаете мне сил, и я считаю, что главная задача лидеров должна состоять в том, чтобы вывести мир из этого кризиса», — подчеркнул Рубен Варданян.

Он отметил, что было много дискуссий о целесообразности вручения премии «Аврора» в сложившейся ситуации, но именно «Аврора» доказала, что армяне не сдались и не сдадутся. «Я думаю, что это важное послание миру».

Лорд Ара Дарзи, председатель отборочной комиссии премии «Аврора» и содиректор Института глобальных инноваций в области здравоохранения при Имперском колледже Лондона, представил номинантов Героев премии «Аврора» 2022 года. Он отметил, что с каждым годом поступает все больше фамилий кандидатов. Стремясь улучшить жизнь нуждающихся людей, «Аврора» поддерживает невоспетых героев благотворительности и признает их отважный труд. «Это свидетельство выносливости и силы необыкновенных людей в разных уголках мира, чей человеческий дух заставляет их помогать другим, подвергая себя невообразимой опасности», — сказал он.

На мероприятии было объявлено имя номинанта премии 2022 года — Джамили Афгани.

«Сегодня моему народу, моим детям запрещено ходить в школу только потому, что они молодые девушки. Моим сестрам запрещено работать и зарабатывать деньги, потому что они женщины. Это величайшее наказание, которое может получить любой человек в своей стране, от своего народа. Иногда нам кажется, что в мире исчезла человечность. Но «Аврора» доказывает, что она все же есть, и гуманитарии действительно разделяют боль и страдания афганского народа. И вот Вы стоите рядом с нами и оказываете свою помощь и поддержку моему народу, когда он в этом остро нуждается», — сказала Джамиля Афгани.