В результате ночного наблюдения и анализа несения службы подразделений ВС Азербайджана на линии соприкосновения, в частности, на направлении Сотк-Кутакан, выяснилось, что их подразделения нарушают режим прекращения огня, вначале ведя стрельбу по своим позициям, а затем в направлении армянских позиций.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Министерства обороны Республики Армения.«Таким образом, Вооруженные силы Азербайджана вначале создают впечатление, что армянская сторона ведет огонь в направлении их позиций, затем сами открывают огонь в направлении армянских позиций из огнестрельного оружия разного калибра, якобы в ответ на огонь с армянской стороны», — говорится в сообщении МО Армении.