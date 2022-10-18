Штефан Мюллер-Альтерматт, депутат Парламента Швейцарии и сопредседатель группы дружбы Швейцария-Армения, утверждает, что если международное сообщество согласится с Азербайджаном, что вопрос Нагорного Карабаха решен, а Минская группа ничего не скажет по этому поводу, и не будет миротворцев, то будет новый геноцид против армянского народа Нагорного Карабаха. Депутат решение вопроса видит лишь в политических средствах. Говоря о военных преступлениях Азербайджана, депутат подчеркнул, что международное сообщество должно четко понять, что Азербайджан является агрессором, а Армения — жертвой, и Азербайджан должен понести наказание за свои военные преступления.

Такое мнение в беседе с «Арменпресс» высказал Штефан Мюллер-Альтерматт.

— Азербайджанские войска вторглись на суверенную территорию Армении, в сентябре они снова напали на Армению, также была распространена видеозапись расстрела азербайджанцами армянских военнопленных. Будучи представителем международного сообщества, как Вы воспринимаете эту ситуацию?

— Это незаконно, это преступление. Мы должны использовать именно эти слова, чтобы раскрыть, что Азербайджан является агрессором, а Армения — жертвой. К сожалению, на мой взгляд, эти роли непонятны большинству представителей международного сообщества, возможно, исходя из личных интересов, возможно, и потому, что они плохо информированы. Но я думаю, что интересы в основном в энергетическом секторе. А Азербайджан в настоящее время в хорошем положении из-за ослабления России. Эта судьба Армении.

— На Ваш взгляд, какие шаги должно предпринять международное сообщество, какую роль оно может сыграть в обуздании агрессии Азербайджана?

— Прежде всего, нам нужна правда. Недавняя агрессия Азербайджана должна быть оглашена и осуждена, и справедливость должна быть восстановлена. Военные преступления должны быть наказаны. В данный момент это не так, но есть потребность в справедливости и правде. Мы должны иметь одинаковые права во всех странах. Россия осуществляет агрессию против Украины. И всем было ясно, что санкции против России нужны. Азербайджан также осуществляет агрессию против Армении, но здесь нет никаких санкций, наоборот, есть новые договоренности, заявления ЕС о том, что Азербайджан является надежным энергетическим партнером. Этого не может быть.

— Как известно, Азербайджан до сих пор не вернул армянских военнопленных и отказывается их всех возвращать. Какую роль может сыграть международное сообщество, чтобы принудить Азербайджан возвратить армянских военнопленных?

— Даже в этом случае нам нужен международный вердикт. Международное право очевидно: военнопленных нужно обменивать после войны. Они не являются элементом конфликта, их надо обменять, они должны вернуться домой. Нам нужно давление со стороны международного сообщества посредством осуждения и санкций.

— Азербайджан заявляет, что нагорно-карабахский вопрос решен, тем самым отвергая деятельность Минской группы ОБСЕ. Армения считает, что окончательное решение конфликта должно быть в рамках Минской группы ОБСЕ, что Вы думаете по этому поводу? Должна ли работать Минская группа, как Вы представляете окончательное решение конфликта?

— Решение должно быть достигнуто только политическим путем, оно не должно быть насилием, иначе будет второй геноцид, это мне ясно. Если международное сообщество согласится с Азербайджаном, что вопрос Нагорного Карабаха решен, а Минская группа ничего не скажет по этому поводу, и не будет миротворцев, то будет новый геноцид. После десятилетий ненависти, прививаемой к армянам, снова будут преступления и зверства в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. Нам нужно политическое решение. Конечно, Минская группа стала слабой из-за слабости России, но есть ЕС, который несет ответственность за этот регион, Запад, все западные страны, которые несут ответственность за Армению. Де-факто Республика Арцах является демократией, и я думаю, что мы должны защищать эту демократию, мы должны защищать свободу слова и прав человека. И все это мы нашли в Карабахе, а не в Азербайджане. Это очевидно. Люди существуют, права человека существуют, мы не можем их игнорировать.

— Вы отметили, что Минская группа слаба, но это единственная международно признанная платформа по нагорно-карабахской проблеме, считаете ли Вы, что нам следует продолжать переговоры в рамках Минской группы?

— Проблема в том, что переговоры в Минской группе — это переговоры с Россией. С Россией, сейчас никто не хочет вести переговоры. Может будет роль для Швейцарии. Вам надо договариваться, если у вас есть проблема адаптации в рамках Минской группы, приезжайте к нам, и мы вместе поговорим. Возможно, это будет дополнительная роль для ЕС, Великобритании или кого-то еще. Мы, Швейцария, можем стать трибуной и содействовать. Факт в том, что минские рамки сейчас слабы.

— Поговорим и об армяно-швейцарских отношениях, в каких сферах две страны могут развивать отношения, какие перспективы Вы видите?

— У нас уже есть много совместных проектов, в основном на юге Армении, это часть исполнительной работы. В рамках этого сотрудничества есть несколько тем: энергетика, жилищное строительство. Есть много работы и много хорошего сотрудничества. Посол сказал мне сегодня, что за последние годы мы инвестировали в Сюник 21 миллион швейцарских франков. Кстати, это деньги, которые сейчас под угрозой, если начнется война на юге Армении. Таким образом, необходимо сотрудничество и более активное участие для сохранения мира на юге Армении. Это наш собственный интерес. Швейцария имеет очень хорошую давнюю традицию сильных институтов. Я очень заинтересован в обмене этой давней традицией нашей законодательной власти, сильного института в Швейцарии. Я думаю, что может быть действительно хороший обмен с целью, чтобы все демократические страны мира вместе сформировали это сообщество ценностей. Нам необходимо укреплять это сообщество ценностей. И важную роль в этом вопросе могут сыграть Армения и Швейцария.

— Какое экономическое сотрудничество Вы себе представляете, может в области торговли?

— Торговля, однозначно. Я очень люблю абрикосы. На юге у нас есть программы сотрудничества в области сельского хозяйства. Наряду с этими программами сотрудничества мы можем продвигать и торговлю между нашими странами.

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Интервью вела Анна Григорян

Фото: Мхитара Хачатряна