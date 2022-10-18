18 октября делегация, возглавляемая председателем Комитета по демократическому партнерству (КДП) Палаты представителей Когресса США Дэвидом Прайсом, в сопровождении председателя постоянной комиссии НС по международным отношениям Эдуарда Агаджаняна и члена группы дружбы Армения-США Марии Карапетян посетила Мемориальный комплекс в Цицернакаберде.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Национального собрания РА. Гости возложили цветы и венки к вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида армян, почтив память Святых мучеников.Дэвида Прайса сопровождают члены Палаты представителей Дайана Деггетт, Джим Купер и Энди Левин.