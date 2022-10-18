Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 18 октября принял делегацию конгрессменов во главе с председателем Комитета демократического партнерства (DPC ) Палаты представителей США Дэвидом Прайсом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, после обмена приветствиями стороны обсудили последствия агрессии азербайджанских вооруженных сил 13 сентября. Спикер НС отметил: “Несмотря на то, что вечером 14 сентября при посредничестве США была достигнута хрупкая договоренность о прекращении огня, тем не менее, даже после этого азербайджанская сторона продолжает систематически нарушать режим перемирия”.

Он выразил признательность властям Соединенных Штатов, в том числе многим конгрессменам, за адресную оценку последних событий, а также за 17 военнопленных, недавно возвращенных в Армению при посредничестве США. Стороны коснулись вторжения азербайджанских вооруженных сил на территорию Армении и экспансионистских посягательств Азербайджана и Турции.

Американская сторона считает недопустимыми посягательства Азербайджана на территориальную целостность Республики Армения.

Спикер НС высоко оценил армяно-американское взаимодействие на всех уровнях. Он подчеркнул важность официального визита делегации во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в сложнейший для Армении период.

На встрече обсуждались вопросы межпарламентского диалога и парламентской дипломатии. По словам А.Симоняна, членство Национального Собрания Армении в двухпартийной комиссии Конгресса «House Democracy Partnership» крайне важно. Он подчеркнул, что настоящий визит имеет огромное значение для продолжения данного формата сотрудничества.

Армянская сторона также высоко оценила работу Комитета по делам Армении Палаты представителей, в том числе в программах содействия Армении, оказания гуманитарной помощи Арцаху, торговых инициатив, в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы и признания Геноцида армян.

В ходе встречи обсуждались отношения между законодательной и исполнительной властями, вопросы, связанные с парламентской оппозицией, механизмы принятия решений.