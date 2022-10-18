Соединенные Штаты выступают против вторжения Азербайджана на автономную территорию Армении и требуют, чтобы азербайджанские вооруженные силы вернулись на исходные позиции.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Национальном Собрании Армении заявил председатель Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвид Прайс.

«Сейчас трудные времена для Армении. Произошли трагические события и еще жива память о жертвах конфликта, произошла очередная вспышка. США предпринимают двухпартийные, двухпалатные усилия, особенно в направлении возвращения пленных. Роль США заключается в том, чтобы направить международное сообщество на поиск решения этого затянувшегося конфликта», — сказал он.

Прайс также высоко оценил усилия НС Армении, направленные на антикоррупционные реформы и укрепление демократии.

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Эдуард Агаджанян, в свою очередь, отметил, что визит американской делегации следует рассматривать как очередной этап динамичного развития армяно-американских отношений.

«Мы обсудили с нашими коллегами широкий спектр вопросов, в том числе вопросы безопасности, и вызовы вокруг нашей страны», — сказал Агаджанян.

Дэвида Прайса сопровождали члены Палаты представителей Дайана Деггетт, Джим Купер и Энди Левин.