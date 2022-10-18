Председатель Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвид Прайс уверяет, что Соединенные Штаты пытались сделать так, чтобы поддержка США Азербайджану никогда не использовалась в наступательных целях против Армении.

Как сообщает Арменпресс, на состоявшейся в Национальном Собрании пресс-конференции Прайс отметил, что США готовы принимать участие в многосторонних и двусторонних переговоров.

«Мы серьезно относимся к роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ и не хотим, чтобы какая-либо сторона брала на себя заранее определенную роль, наоборот, мы поддерживаем мир, основанный на ценностях людей, живущих в регионе», — сказал он.

Коснувшись вопроса о том, какое военное сотрудничество может быть между Арменией и США, Дэвид Прайс сказал: «Сегодня у меня нет конкретного заявления по этому поводу, но спикер Пелоси дала очень четкий сигнал. Очевидно, что баланс в регионе меняется с учетом событий, связанных с Россией. Возможно, какие-то силы уже не так радикальны, как раньше. И обязательно будут изменения. В настоящий момент ведутся дискуссии, в частности, о том, как будут развиваться отношения, в том числе в сфере безопасности. Эти дискуссии довольно интенсивны».