Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность визита госпожи Хюитфельдт в Армению, отметив, что данный визит придаст новый импульс развитию и расширению армяно-норвежских политических, экономических и гуманитарных связей.

Премьер-министр подчеркнул также важность четкой и адресной позиции норвежской стороны в отношении агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении. Никол Пашинян добавил, что наблюдательная миссия ЕС уже находится в Армении, обсуждается также вопрос направления в нашу страну наблюдательной миссии ОБСЕ.

Премьер-министр подробно представил позиции армянской стороны относительно ликвидации последствий азербайджанской агрессии, урегулирования нагорно-карабахской проблемы, защиты прав и обеспечения безопасности наших соотечественников в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел Норвегии выразила поддержку своей страны защите суверенитета и территориальной целостности Армении, а также повестке реформ по укреплению демократии в нашей стране. Анникен Хюитфельдт представила свои впечатления от визита в Армению и рассказала о результатах переговоров с министром иностранных дел Армении, назвав их эффективными и полезными. Она выразила надежду, что армяно-норвежские связи зафиксируют новый прогресс и будут укрепляться.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня.