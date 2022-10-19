Армянская сторона высоко оценивает закрепление уважения к границам Армении в посвященном двусторонним отношениям совместном заявлении президентов Армении и Болгарии, которое следует понимать в контексте последней агрессии, а также в том плане, что Болгария поддерживает отправку миссии наблюдателей ЕС.

Как сообщает Арменпресс, подводя итоги встречи президента Армении Ваагна Хачатуряна в первый день его государственного визита в Болгарию, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, подчеркнув, что Болгария поддерживает наблюдательную гражданскую миссию ЕС, которая будет наблюдать за ситуацией на границе Армении, и в этом отношении позиция Болгарии четкая и удовлетворительная.

«Обсуждение продолжилось во время рабочего обеда с премьер-министром, где также был сделан акцент на реализации транспортного сотрудничества и, в частности, очень важного проекта «Персидский залив — Черное море». И Болгария, и Армения склонны продолжать это транспортное сотрудничество, так как это один из важных секторов обеих стран. Также была встреча с мэром Софии, а поскольку София и Ереван являются городами-побратимами, здесь у нас широкое поле для сотрудничества», — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что в рамках встреч были затронуты богатая история, культура и общие ценности Армении, поскольку Болгария является одним из традиционных партнеров Армении в Европе. И не случайно, что было подчеркнуто уважение к границам Армении, что следует понимать в контексте последней агрессии.

«С президентом Руменом Радевым подробно обсуждено развитие нашего экономического, торгового, культурного сотрудничества во всех направлениях. Особый акцент был сделан на сотрудничестве с Европейским союзом, потому что Болгария является одним из наших традиционных сторонников, в том числе как страна-член НАТО, а на данный момент это также играет большую роль в вопросах безопасности», — сказал Паруйр Ованнисян.

Заместитель министра иностранных дел сообщил, что сегодня первый день государственного визита президента Армении Ваагна Хачатуряна в Республику Болгария, который проходит в связи с 30-летием установления дипломатических отношений с Болгарией. Была отмечена важность политического заявления, подписанного президентами Армении и Болгарии, так как, наверное, впервые подписан такой декларативный документ, он не только посвящен 30-летию усноавления дипотношений, но и содержит все области, в которых обе страны привержены углубление отношений, и как заявлено в декларации, по этим направлениям можно выйти на качественно новый уровень.

Заместитель министра иностранных дел Паруйр Ованнисян отметил, что внимание к Армении и президенту было подчеркнутым, визит был организован на самом высоком уровне. Впереди еще полтора насыщенных дня, и замминистра надеется, что делегация вернется в Ереван с хорошими результатами.