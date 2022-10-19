Палата депутатов Восточной Республики Уругвай осудила вторжение Азербайджана на международно признанную территорию Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Палаты депутатов Уругвая, которую приводим ниже:

«Принимая во внимание эскалацию столкновений между Азербайджаном и Арменией и бомбардировку территории Армении со стороны Азербайджана,

Палата депутатов Восточной Республики Уругвай:

Выражает свое осуждение в отношении вторжения Азербайджана на международно признанную территорию Республики Армения,

Выражает свою солидарность с армянским народом, пострадавшим от нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении, а также выражает соболезнования в связи с погибшими армянами,

Выражает свою обеспокоенность в связи с давлением и военными столкновениями на границе Армении и Азербайджана,

Отмечает, что в условиях наличия многочисленных записей о военных преступлениях, совершенных азербайджанскими военными против армянских военнопленных, требуется полное и беспристрастное расследование, о чем говорят США, Франция, Европейский союз, Россия, Великобритания и другие.

Отвергает использование угроз и силы как средства разрешения споров.

Выражает надежду, что дипломатические переговоры, начатые между двумя странами с привлечением посредников из третьих стран, позволят достичь договоренности на основе имплементации норм международного права и обеспечат прочный мир между двумя странами с учетом целостности и суверенитета Республика Армения.

Призывает Армению и Азербайджан соблюдать полное прекращение огня на основе трехстороннего заявления от 2020 г. и восстановить путь диалога при посредничестве Минской группы ОБСЕ и других согласованных каналах, при поддержке и гарантиях международного сообщества, в соответствии с принципами Организации Объединенных Наций, что также выражено в сообщении нашего министерства иностранных дел от 14.09.22».