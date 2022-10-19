Председатель фракции «Гражданский договор» Национального собрания Армении Айк Конджорян, председатель постоянной комиссии НС по вопросам европейской интеграции Арман Егоян и заместитель председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Арусяк Джулхакян в Европарламенте провели ряд важных встреч со своими коллегами.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании, армянские депутаты встретились с главой делегации по связям с Южным Кавказом в Европарламенте Мариной Кальюранд, координатором внешнеполитических вопросов фракции социалистов и демократов (S&D) Европейского парламента Тонино Питцула и с членами Комитета по иностранным делам и группы дружбы с Арменией Клеменом Грошелем и Фабио Массимо Кастальдо.

В центре внимания на встречах были вопросы дальнейшего углубления отношений Армения-ЕС. Стороны коснулись и недавнего нападения Азербайджана на суверенную территорию Армении, обсудили создавшуюся ситуацию. Встречи с европейскими партнерами будут продолжены и в ближайшие дни.