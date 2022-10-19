В условиях сохраняющейся напряженности в отношениях с Азербайджаном Армения рассматривает возможность заключения новых оборонных соглашений с Индией. Помимо зенитно-ракетных комплексов «Акаш», Армения рассматривает и возможность закупки у Индии БПЛА и других боеприпасов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает индийская интернет-газета ThePrint.

«В ходе двусторонней встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна и его коллеги министра обороны Индии Шри Раджнатха Сингха, которая состоялась 18 октября в Гандинагаре, в рамках DEFEXPO 2022, основное внимание было уделено углублению сотрудничества в сфере обороны. Встреча состоялась всего через несколько недель после того, как две страны подписали межправительственное соглашение о закупке у Индии реактивных систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», 80-мм минометов, также и другого вооружения», — отмечено в публикации ThePrint.

Газета сообщает что, источники в индийском правительстве хранят молчание о том, что происходило на встрече с армянским министром, но утверждают, что «основное внимание уделялось сотрудничеству в области обороны».

Согласно источникам ThePrint, правительство Индии выступает за оборонное сотрудничество с Арменией из-за напряженности в отношениях с Азербайджаном, страной, поддерживаемой Турцией и Пакистаном.

Источники ThePrint сообщили, что Армения рассматривает возможность закупки местных зенитно-ракетных комплексов «Акаш».

«Армения рассматривает и возможность закупки камикадзе БПЛА (loitering munition), разработанных частными компаниями Tata Advanced Systems Limited (TASL) и Solar Industries в Индии», — сообщает ThePrint. Как ранее сообщала The Print, многие видят в Азербайджане часть формирующейся с Турцией и Пакистаном оси. Азербайджан использовал турецкие БПЛА для ведения войны против Армении и ведет переговоры с Пакистаном о покупке истребителей JF-17.