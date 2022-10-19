47 депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы выступили с письменным заявлением, осуждающим агрессию Азербайджана против суверенной территории Республики Армения, призвав Азербайджан немедленно вывести свои войска с территории Армении и освободить всех военнопленных.

Как передает «Арменпресс», в заявлении, подписанном 47 депутатами, подчеркивается, что именно Азербайджан инициировал широкомасштабную военную агрессию против суверенной территории Республики Армения в сентябре 2022 года.

«Этими неспровоцированными актами военной агрессии Азербайджан наносил удар и по объектам гражданской инфраструктуры в густонаселенных районах Армении, что привело к сотням жертв, в том числе и среди мирного населения. Имеются ужасающие свидетельства пыток, истязаний заключенных и погибших солдат, в том числе и женщин. Мы решительно осуждаем агрессию Азербайджана, которая является явным нарушением Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, международного гуманитарного права и обязательств Азербайджана как члена Совета Европы», — говорится в заявлении.

Депутаты осудили убийства военнопленных армян, пытки и бесчеловечное обращение со стороны вооруженных сил Азербайджана, видеозаписи которых были опубликованы в социальных сетях.«Мы призываем Азербайджан воздерживаться от любых дальнейших актов агрессии против территориальной целостности Армении и включиться в мирный переговорный процесс. Мы требуем немедленного и безоговорочного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении и безотлагательного возвращения всех военнопленных и других задерживаемых лиц», — подчеркнули депутаты в заявлении.