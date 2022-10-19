Вице-президент Уругвая Беатрис Архимон выразила свое согласие с заявлением Палаты сенаторов своей страны, осуждающим вторжение Азербайджана на международно признанную суверенную территорию Республики Армения.

«Я выражаю свое согласие с заявлением, принятым Сенатом Уругвая заявление по поводу столкновений между Азербайджаном и Арменией и нашу солидарность с армянским народом», — как передает «Арменпресс», написала Беатрис Архимон на своей странице в Twitter. 18 октября Палата сенаторов Восточной Республики Уругвай выступила с заявлением, осуждающим вторжение Азербайджана на международно признанную территорию Республики Армения и выразила свою солидарность с армянским народом, пострадавшим от нападения Азербайджана.