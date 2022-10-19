В начале сентября этого года во Франции на суд читателей была представлена книга Антуана Бордье «Артур, маленький принц Армении» (Arthur, le petit prince d’Arménie) . Бордье — журналист, финансист, предприниматель, волею судьбы в 2021 году впервые оказался в Армении. Будучи специальным корреспондентом экономического обозрения Challenges, он со своей фирмой ABBA Conseil организовал экономическую миссию в Армению. Тогда то он и решил написать книгу: как отмечает сам автор в интервью журналу Еntreprendre, его очень сильно поразил тот факт, что эта маленькая страна, которую он назвал «конфетти», вышла проигравшей из 44-дневной войны с Азербайджаном. Ставкой в этой войне был Арцах — исконные армянские земли, переданные Сталиным в 1921 году Азербайджану.

«Представьте себе христианскую страну с населением менее 3 миллионов человек, окруженную воюющими сторонами в 30 раз более многочисленными (Азербайджан и Турция). Это очень рискованная геополитическая, этническая и религиозная ситуация. И, кроме того, по-прежнему актуальна опасность исчезновения армянской цивилизации на своих землях. А еще раньше Армения пережила геноцид. До Холокоста был геноцид, совершенный османским правительством в 1915 году против армян. Более 1,5 миллионов погибли в ужасных условиях. Как можно было вообразить и осуществить такое варварство? Представьте себе, что последовало тосле того, как в 1939 году Гитлер, чтобы оправдать то, что он собирается сделать с евреями, сказал своим генералам: «Кто вспоминает армян? «. Какая мерзость! Вспомним, что сказал Жан Жорес задолго до геноцида: « Мы должны спасти армян». Это было в 1895 году…», — отметил в интервью Антуан Бордье.

По его же словам, своей книгой он в каком-то смысле подает сигнал SOS всему миру в защиту Армении.

Роман «Артур, маленький принц Армении» повествует о приключениях молодого французского журналиста Артура де ла Мадриера в Армении, где он делает свой первый большой репортаж. Книга представляет собой триптих — смешение жанров: беллетризованная журналистика, аллегория и фантастика.

Артур — 20-летний сирота, недавно потерявший родителей в автокатастрофе. Он старший в семье из 7 детей. В Армении он открывает для себя страну с тысячей граней, тысячей лиц. Здесь его ждет множество встреч и приключений: во время одного из них он открывает в себе способность перемещаться во времени и пространстве.

Во время одного из своих уникальных путешествий он встречает таких выдающихся личностей, как Ной, чей ковчег после потопа остановился на вершине горы Арарат, а также библейского патриарха Авраама.

Через некоторое время после этих невероятных встреч он отправляется в параллельный мир, где становится невидимым героем, спасающим жизни людей 27 сентября 2020 года в Степанакерте, столице Арцаха, самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, в которую вторгаются азербайджанские войска.

В Армении Артур занимается разными темами: пишет о религии, молодежи, женщинах, франкофонии, экономике, предпринимателях, стартапах. Он также рассказывает о геноциде, войне, политике и геополитике. Наконец, он заканчивает свое долгое пребывание, которое несколько раз продлевал, замечательными встречами, в частности, с местными деятелями, с диаспорой, с орлом Арозо и армянской царицей Анаит. Его приключения, переносящие читателя в мир, похожий на мир Нарнии, перевоплощают Артура в рыцаря царицы Анаит и «Маленького принца».

Книга Антуана Бордье — это своеобразная отсылка к произведениямЖозефа Кесселя, Эрже («Приключения Тинтина»), Антуана де Сент-Экзюпери («Маленький принц), Льюиса Кэрролла («Алиса в стране чудес»). В его герое Артуре есть немного от Алисы, Тинтина, Маленького принца.

Автор дажеизначально хотел назвать книгу «Артур в стране чудес», потому, что действительно считает, что «Армения — чудесная страна».

— Эта страна и этот народ составляют настоящую трехтысячелетнюю цивилизацию, которая во времена своего расцвета простиралась между Средиземным и Каспийским морями. Из-за преследований первая христианская нация теперь живет только на 7% территории своих предков.

От себя же отметим: хотелось бы, чтобы эта книга в ближайшее время была переведена на армянский, русский и другие языки — для ознакомления армянских читателей (и не только) с новым произведением об Армении, недавно перелиставшей еще одну трагическую страницу своей истории. С книгой о приключениях юного Артура, Маленького принца-спасителя и друга армян.

https://livre.fnac.com/a17269351/Antoine-Bordier-Arthur-le-petit-prince-d-Armenie

По материалам французской прессы.