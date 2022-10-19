Государственный совет по охране культурного наследия задокументировал и представил 1026 наименований произведений изобразительного искусства музейных и частных коллекций оставшихся в Шуши. Об этом 19 октября в Степанакертском центре Франкофонии Дом Поля Элюара сообщил координатор работ Государственного совета по защите культурного наследия на оккупированных территориях Сергей Шахвердян

«Одна из наших приоритетных задач — выявление всех коллекций, оставшихся на оккупированных территориях. Помимо государственных музеев, на оккупированных территориях осталось и много частных коллекций. На сегодняшний день нам удалось выяснить, что в Шуши осталось 13 коллекций из музеев, в том числе и 658 экспонатов Государственного музея изобразительных искусств, 51 экспонат парка скульптур Шуши, 66 — Центра искусств, 36 — Союза Нарекаци, 168 — галереи Самвела Тавадяна, 20 — галереи Артака Погосяна, 37 — Давида Авагимяна», — уточнил Шахвердян. Он добавил, что в Шуши остались и коллекции Государственного музея истории города-крепости, Музея Арцахского ковра, Музея нумизматики и коллекции Дома-музея Вардана Душмана.

По словам координатора работы Госсовета по охране культурного наследия на оккупированных территориях, самым сложным процессом является выявление культурных ценностей, содержащихся в этих коллекциях. В Шуши остались не только экспонаты музеев и коллекций, но и их списки. «Все документы, которые хранились в музеях, также остались в Шуши. И нам пришлось снова составлять эти списки. Они имеют и доказательную основу, то есть них есть фотографии и видеозаписи», — подчеркнул Шахвердян, добавив, что значительная часть экспонатов из утраченных художественных коллекций некоторых шушинских музеев была предоставлена частными лицами для временного показа.

На представлении утраченных коллекций шушинских произведений искусства присутствовали председатель Государственного совета по охране культурного наследия на оккупированных территориях, госминистр Арцаха Артак Бегларян и министр образования, науки, культуры и спорта Анаит Акопян.Ван Новиков